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Alabama Baseball: Top Right Handed Pitchers in 2025

Lucas Feddersen • AlabamaVarsity
Publisher
@alabama_varsity

Alabama Varsity has updated our list of the top baseball players in the Class of 2025. Find out who is included now!

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Top Players by Position in 2025

Right Handed Pitchers - 8/19

Left Handed Pitchers - 8/20

Catchers - 8/21

First Basemen - 8/22

Second Basemen - 8/23

Third Basemen - 8/24

Shortstops - 8/25

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